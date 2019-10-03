ВСК выступит партнером интерактивной выставки "М.Видео Electronics Show 2019"

Страховой Дом ВСК выступит партнером первой интерактивной выставки электроники "М.Видео Electronics Show 2019", которая пройдет 4–5 октября в Крокус Экспо.

ВСК на выставке представит свою киберзону, где любителей виртуального мира ждут новинки видеоигр и последние модели игровой техники. Каждый желающий сможет сразиться на одной из четырех игровых стоек в FIFA 20, Gears of War 5, Borderlands 3 и Mortal Kombat 11 в наилучшем качестве на современных консолях Xbox One X. Для поклонников скорости ВСК приготовил удобные гоночные кресла, в которых любой почувствует себя автогонщиком, играя в Forza Horizon 4: LEGO Speed Champions.

В VR зоне у посетителей будет возможность сыграть в футбол в шлеме виртуальной реальности.

Кроме того ВСК проведет две лотереи. Для участия в первой необходимо посетить киберзону Страхового Дома ВСК, скачать мобильное приложение "ВСК страхование" и подать заявку на участие. Счастливчики получат ценные призы, в том числе планшет и новейшую игровую приставку.

Вторая лотерея станет благотворительной. В ней примут участие клиенты ВСК, купившие страховку по промокоду PENALTY. Часть средств с каждого проданного по промокоду полиса перечисляется в благотворительный фонд "Страна футбола", учрежденный Игорем Акинфеевым. В лотерее будут разыграны мячи, перчатки, футболки с автографом российского голкипера.

"Сегодня ВСК, пожалуй, самый технологичный страховщик на российском рынке, и мы рады стать партнером столь масштабного и яркого события в сфере цифровых технологий. Посетители получат возможность ознакомиться с самыми последними девайсами, а также весело провести время в развлекательных зонах, получить скидки и выиграть ценные призы, — рассказала руководитель департамента маркетинговых коммуникаций и PR Страхового Дома ВСК Элеонора Марталлер, — выбранная концепция участия подчеркивает как нашу приверженность передовым технологиям, так и большое внимание к социальной ответственности компании".

"Пенальти" — социальный проект в поддержку талантливых детей и начинающих молодых футболистов, организованный Страховым Домом ВСК и футболистом Игорем Акинфеевым.

Подробная информация о проекте доступна на penalty.vsk.ru.