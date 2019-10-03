На Крымской площади Самары прошел первый детский праздник

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Новые общественные пространства не только радуют глаз, но и становятся местом активного отдыха горожан. Яркий тому пример - Крымская площадь, комплексно обновленная в этом году сразу по двум нацпроектам - "Формирование комфортной городской среды" и "Безопасные и качественные автомобильные дороги". На днях здесь прошел праздник "Веселые ребята", инициаторами которого выступили жители Железнодорожного района. В итоге получилось красочное мероприятие, подарившее положительные эмоции детям и взрослым.