На Крымской площади Самары прошел первый детский праздник

Новые общественные пространства не только радуют глаз, но и становятся местом активного отдыха горожан. Яркий тому пример - Крымская площадь, комплексно обновленная в этом году сразу по двум нацпроектам - "Формирование комфортной городской среды" и "Безопасные и качественные автомобильные дороги". На днях здесь прошел праздник "Веселые ребята", инициаторами которого выступили жители Железнодорожного района. В итоге получилось красочное мероприятие, подарившее положительные эмоции детям и взрослым.
"Это еще раз доказывает, что национальные проекты - не что-то абстрактное. Это реальные дела, которые меняют к лучшему жизнь на каждой отдельно взятой территории", - сказала депутат думы Самары Светлана Макушева.
Подробности читайте в газете "Волжская коммуна" от 3 октября.