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ЖКХ и благоустройство Общество

На Крымской площади Самары прошел первый детский праздник

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новые общественные пространства не только радуют глаз, но и становятся местом активного отдыха горожан. Яркий тому пример - Крымская площадь, комплексно обновленная в этом году сразу по двум нацпроектам - "Формирование комфортной городской среды" и "Безопасные и качественные автомобильные дороги". На днях здесь прошел праздник "Веселые ребята", инициаторами которого выступили жители Железнодорожного района. В итоге получилось красочное мероприятие, подарившее положительные эмоции детям и взрослым.

"Это еще раз доказывает, что национальные проекты - не что-то абстрактное. Это реальные дела, которые меняют к лучшему жизнь на каждой отдельно взятой территории", - сказала депутат думы Самары Светлана Макушева.

Подробности читайте в газете "Волжская коммуна" от 3 октября.

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