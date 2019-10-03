В эти дни в Санкт-Петербурге на базе Политехнического университета Петра Великого проходит I Всероссийский форум "Новые производственные технологии" с представителями ведущих российских предприятий и научного сообщества. Участие в форуме принимает и генеральный директор "Института регионального развития" Ольга Михеева.

В первый день работы состоялась панельная дискуссия, посвященная центрам компетенции национальной технологической инициативы в реализации программ НОЦ мирового уровня. Модераторами выступили проректор по перспективным проектам СПбПУ Алексей Боровков и директор по науке, технологиям и образованию Фонда "Сколково" Александр Фертман, а одним из основных спикеров стала Ольга Михеева.

"В Самарской области колоссальный промышленный потенциал. Наша задача — обеспечить его реализацию и помочь предприятиям диверсифицировать производимую продукцию под современные экономические запросы", — подчеркнула генеральный директор.

На форуме было подписано соглашение о сотрудничестве "Института регионального развития" и Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого по организации работы в рамках развития проектных платформ, курируемых вузом, с целью организации проведения образовательных программ по заказу индустриальных партнеров. Кроме того, в рамках подписанного соглашения планируется создание проектных платформ для выполнения заказов от индустриальных партнеров с привлечением сотрудников организаций — членов консорциума.

Также было заключено соглашение "Вектор" между Сетевой академией Ростеха и "Институтом регионального развития" для поддержки программ по обучению и развитию сотрудников предприятий Ростеха, занятых в реализации проектов по увеличению доли гражданской продукции.

В программе первого дня форума — круглые столы и программные сессии по актуальным направлениям развития технологических проектов, а уже завтра работа продолжится пленарным заседанием, посвященным цифровой экономике и презентации дорожной карты по развитию новых производственных технологий.