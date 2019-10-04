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ДТП Происшествия

В ДТП в Кинель-Черкасском районе пострадали семь человек, в том числе двое детей

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССЫ. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 3 октября, вечером на 99 км трассы "Самара-Бугуруслан", между Кинель-Черкассами и Отрадным, произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей, при котором, по предварительным данным, пострадали семь человек, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.

Двое пострадавших - мальчики в возрасте восьми и 12 лет. Старший из них поступил в травматологическое отделение, а младший был доставлен в больницу им. Середавина и находится в реанимации.

Медицинская помощь оказывалась еще пятерым взрослым. Сейчас обстоятельства случившегося устанавливаются.

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