В ДТП в Кинель-Черкасском районе пострадали семь человек, в том числе двое детей

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В четверг, 3 октября, вечером на 99 км трассы "Самара-Бугуруслан", между Кинель-Черкассами и Отрадным, произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей, при котором, по предварительным данным, пострадали семь человек, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.