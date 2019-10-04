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ДТП Происшествия

Появились подробности ДТП, в котором погиб один человек и шесть пострадали

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССЫ. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Стали известны подробности ДТП, произошедшего на 99 км трассы Самара - Бугуруслан. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Одним из участников аварии был 26-летний водитель ВАЗ-21144, получивший права в 2019 году. По предварительным данным полиции, в 19:09 он ехал со стороны Бугуруслана и на 99 км трассы, между Отрадным и с. Кинель-Черкассы, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Granta под управлением 42-летнего мужчины.

В результате пострадали водитель ВАЗ-2114 и четыре его пассажира: женщины 54 и 39 лет, а также два мальчика, одному из которых восемь, а другому 12 лет. В областной полиции уточнили, что водитель легковушки скончался в больнице. Старшую из пассажирок после оказания помощи отпустили домой. А дети госпитализированы.

Кроме того, в аварии пострадали и были доставлены в больницу водитель Lada Granta и его 67-летняя пассажирка.

В пресс-службе областного ГУ МВД уточняют, что по факту ДТП проводится проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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