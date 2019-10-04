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ДТП Происшествия

Один из семи пострадавших в ДТП в Кинель-Черкасском районе скончался в больнице

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССЫ. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 3 октября, вечером в больнице г. Отрадный скончался один пострадавших в ДТП, произошедшем на 99 км трассы "Самара-Бугуруслан", об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.

Напомним, что вечером при лобовом столкновении двух автомобилей между Отрадным и Кинель-Черкассами пострадали семь человек.

После ДТП двое детей и трое взрослых были направлены в ЦРБ Кинель-Черкаского района. Оттуда двоих детей перевели на лечение в Самару, в СОКБ им. Середавина. Еще два взрослых пациента остаются на лечении в районном стационаре и один после оказания медицинской помощи был отпущен домой.

Двое пострадавших были доставлены в Отрадненскую больницу, где один мужчина скончался. Второй сейчас находится в отделении реанимации и его, возможно, переведут на лечение в СОКБ им. Середавина.

Обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются. Предположительно, при ДТП столкнулись автомобили ВАЗ-2114 и Lada Granta.

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