Самарская область вошла в тройку лидеров по количеству граждан-банкротов

Самарская область заняла третье место по количеству граждан, включая индивидуальных предпринимателей, признанных банкротами за девять месяцев текущего года. Соответствующая статистика приводится на Федресурсе.

Лидером списка является Москва, где в 2019 г. появилось 3150 новых банкротов. Второе место с результатом 2849 банкротов у Московской области. А "бронза" досталась Самарской области: в текущем году в регионе зарегистрировано 2054 несостоятельных гражданина. Кроме того, регион также показал высокий результат по количеству банкротов на 100 тыс. человек - 65. Больше лишь в Калмыкии (80), Пензенской (75) и Вологодской областях (67), при 32 в целом по России.

Всего с января по сентябрь признали банкротами 46734 россиянина - на 53,9% больше, чем за тот же период 2018 года.