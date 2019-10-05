ИП на УСН 6% могут оплатить налоги через мобильное приложение "PSB Мой бизнес"

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Бесплатный сервис "Моя бухгалтерия 1С", разработанный совместно банком ПСБ и фирмой "1С", теперь доступен на мобильных устройствах под управлением ОС Android. Клиенты ПСБ — индивидуальные предприниматели, работающие на упрощенной системе налогообложения 6%, — могут автоматически рассчитать размер налогов и взносов в социальные фонды, проверить размер переплат и сделать платеж в два клика из любой точки мира.