ИП на УСН 6% могут оплатить налоги через мобильное приложение "PSB Мой бизнес"

Бесплатный сервис "Моя бухгалтерия 1С", разработанный совместно банком ПСБ и фирмой "1С", теперь доступен на мобильных устройствах под управлением ОС Android. Клиенты ПСБ — индивидуальные предприниматели, работающие на упрощенной системе налогообложения 6%, — могут автоматически рассчитать размер налогов и взносов в социальные фонды, проверить размер переплат и сделать платеж в два клика из любой точки мира.
"Все больше предпринимателей используют мобильный банк для проведения расчетов фирмы. Для них будет удобно и привычно, если облачная бухгалтерия будет также доступна в смартфоне. В наших планах реализовать PUSH-уведомления о новых задолженностях, а также запустить приложение для iOS-устройств", — говорит руководитель проекта "Моя Бухгалтерия 1С" Никита Константинов.
Чтобы воспользоваться бесплатным сервисом расчета налогов, клиенту ПСБ достаточно установить мобильное приложение "PSB Мой бизнес".