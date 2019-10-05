Генеральный директор "Открытие Факторинг" Артем Дуров вошел в состав правления Ассоциации Факторинговых Компаний

Артем Дуров, генеральный директор "Открытие Факторинг" (дочерней компании банка "Открытие"), был избран членом правления Ассоциации факторинговых компаний (АФК). Решение о его назначении было принято на внеочередном общем собрании членов Ассоциации, которое состоялось 2 октября 2019 года.

Правление АФК — это коллегиальный исполнительный орган, принимающий решения по ключевым вопросам деятельности Ассоциации.

В качестве члена Правления Артем Дуров будет принимать решения в вопросах:

развития технологий онлайн-факторинга;

разработки факторинговых решений, в том числе по управлению цепочками поставок (supply chain finance — SCF);

продвижения и популяризации факторинговых инструментов.

Артем Дуров прокомментировал свое назначение: "За последние годы рынок факторинговых услуг существенно преобразился — он стал технологичнее, появились новые факториновые решения как для поставщиков, так и для покупателей. Рынок требует постоянного движения вперед в технологиях и в регуляторной документарной базе. Буду рад использовать свой опыт для его развития.

Участие в ассоциации — это, безусловно, признание компании как одного из лидеров рынка факторинга, а также возможность оказывать влияние на стратегию развития и регулирования факторинга в России". Ассоциация факторинговых компаний — самое авторитетное профессиональное общественное объединение участников российского рынка факторинга, созданное в 2007 году и объединившее компании, представляющие порядка 95% российского рынка факторинга.