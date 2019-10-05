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Генеральный директор "Открытие Факторинг" Артем Дуров вошел в состав правления Ассоциации Факторинговых Компаний

САМАРА. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Артем Дуров, генеральный директор "Открытие Факторинг" (дочерней компании банка "Открытие"), был избран членом правления Ассоциации факторинговых компаний (АФК). Решение о его назначении было принято на внеочередном общем собрании членов Ассоциации, которое состоялось 2 октября 2019 года.

Правление АФК — это коллегиальный исполнительный орган, принимающий решения по ключевым вопросам деятельности Ассоциации.

В качестве члена Правления Артем Дуров будет принимать решения в вопросах:

  • развития технологий онлайн-факторинга;
  • разработки факторинговых решений, в том числе по управлению цепочками поставок (supply chain finance — SCF);
  • продвижения и популяризации факторинговых инструментов.

Артем Дуров прокомментировал свое назначение: "За последние годы рынок факторинговых услуг существенно преобразился — он стал технологичнее, появились новые факториновые решения как для поставщиков, так и для покупателей. Рынок требует постоянного движения вперед в технологиях и в регуляторной документарной базе. Буду рад использовать свой опыт для его развития.
Участие в ассоциации — это, безусловно, признание компании как одного из лидеров рынка факторинга, а также возможность оказывать влияние на стратегию развития и регулирования факторинга в России". Ассоциация факторинговых компаний — самое авторитетное профессиональное общественное объединение участников российского рынка факторинга, созданное в 2007 году и объединившее компании, представляющие порядка 95% российского рынка факторинга.

ООО "Открытие Факторинг" — 100% дочерняя компания ПАО Банк "ФК Открытие", объединяющая:

  • продуктовую фабрику по факторингу для всех сегментов Поставщиков;
  • комплекс финансовых решений для оптимизации оборотного капитала Покупателя.

Факторинговые решения компании "Открытие Факторинг" обеспечивают высокую скорость финансирования, позволяя покупателю увеличивать отсрочку платежа, а поставщику — получать раннюю оплату поставок.

Наши специалисты работают более 10 лет на рынке факторинга. Мы обеспечиваем простой процесс сделок вне зависимости от суммы финансирования за счет высокой степени диджитализации всех процессов — от заключения договора до операционного финансирования.

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