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Преступления Происшествия

Курьера Delivery Club подозревают в поджоге приемной "Единой России"

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В попытке поджога приемной партии "Единая Россия" на ул. Революционной, 107 подозревают 25-летнего курьера Delivery Club Павла Головкина, сообщает "Самарское обозрение".

Инцидент произошел 2 сентября. Во втором часу ночи неизвестный облил двери партийной приемной воспламеняющейся жидкостью и затем поджег. Пожар вовремя потушили: внутри здания был сторож, он успел заметить огонь. Никто не пострадал, но произошла "умышленная порча имущества". Потерпевшей стороной признано ГУП "Самарская областная имущественная казна" (собственник здания) в лице начальника юридического отдела данной организации Олеси Рекоты.

Происшествием в офисе "ЕР" занялась полиция и уже в конце сентября поджигателя установили. На совершение противоправного деяния Головкин пошел, будучи неудовлетворенным своей работой и зарплатой, да и обстановкой в стране в целом.

В отношении Головкина возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 214 УК РФ (вандализм по мотивам политической ненависти). Курьера-поджигателя, скорее всего, ждет психиатрическая экспертиза. Если дело Головкина доведут до суда, ему угрожает до трех лет лишения свободы.

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