На тушение лесного пожара в Волжском районе направили авиацию МЧС России

В понедельник, 7 октября, на помощь местным огнеборцам, продолжающим бороться с пожаром в лесах Волжского района, из Оренбургской области направили вертолет Ми-8. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, 6 октября, в 14:29, в чрезвычайную службу поступило сообщение о пожаре в 36 квартале Самарского лесничества в Волжском районе. Туда направили пожарно-спасательные подразделения и оперативные службы.

"Сейчас общая площадь пожара составляет 9,5 Га, из них площадь, пройденная огнем, составляет 9,4 Га. Площадь активного горения — 0,1 Га, пожар локализован, погибших и пострадавших нет, — отметили в областном МЧС. — Дополнительно к месту происшествия следует аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Самарской области (20 человек). Для тушения пожара привлечено 193 человека, которые используют 35 единиц техники. Из Оренбургской области направлена авиация МЧС России — вертолет Ми-8 с водосливных устройством для тушения пожара с воздуха".

Также в областном ГУ МЧС сообщают, что 6 октября, 23:59, к ним поступило сообщение о тлении сухой травы и валежника на 2 га в километре южнее населенного пункта Калинка Волжского района. Туда направили 3 отряд ФПС по Самарской области и противопожарную службу Самарской области. Ночью к тушению дополнительно привлекали 34 человека и 11 единиц техники. В итоге 7 октября, в 9:59, пожар на общей площади 10 Га локализовали.

В областном ГУ МЧС уточняют, что отдельные очаги пожара ликвидируют. Очаги горения находятся в труднодоступных местах, их тушат ранцевыми огнетушителями. Погибших и пострадавших нет, угрозы населенным пунктам тоже нет. Ведомство контролирует ситуацию.

Предварительной причиной пожаров называют неосторожное обращение с огнем.