Самарчанку будут судить за фиктивную регистрацию юрлица

Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу женщины, которую подозревали в фиктивной регистрации юрлица. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, в августе 2018 г. женщина за 15 тыс. руб. в ИФНС по Красноглинскому району получила, а затем отдала сотрудникам налоговой заранее подготовленное кем-то заявление о регистрации юридического лица при создании ООО "ТЕХНОПРОМ". Согласно документу, самарчанка была учредителем и директором, но на самом деле она не собиралась управлять фирмой.

Уголовное дело направлено в Красноглинский районный суд для рассмотрения.