Лучшие работники машиностроения Самарской области получили награды от губернатора

В понедельник, 7 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил государственные награды лучшим работникам машиностроительного комплекса региона.

В губернии работает более 220 крупных и средних предприятий машиностроения, на которых трудятся более 134 тысяч человек — это 13% населения, задействованного в экономике региона.

"Машиностроение играет определяющую роль в экономике Самарской области, — подчеркнул губернатор. — Труд машиностроителя — это труд ответственных, квалифицированных людей, которые задают тон и вектор развитию нашего региона".

Флагманом машиностроения в регионе традиционно является ПАО "АвтоВАЗ". Предприятие активно поддерживают правительство региона, федеральные власти и лично президент страны Владимир Путин.

Доля компании на автомобильном рынке сегодня составляет 21%. В 2019 г. начаты продажи Lada Vesta Sport, новой двухтопливной модели Lada Largus CNG, универсала Lada Granta Cross, Lada Xray Cross с автоматической трансмиссией. В рамках заключенного в декабре 2018 года специального инвестиционного контракта будет разработано 7 новых моделей бренда Lada с целевым объемом инвестиций 70 млрд рублей.

Аэрокосмический комплекс наряду с АвтоВАЗом является гордостью региона. Техника, созданная в АО "РКЦ "Прогресс", уже более полувека участвует в работе российских и международных космических программ. Уже состоялись 1910 запусков ракет-носителей, созданных на предприятии. 2019 год для предприятия особенный: отмечается 125-летие со дня основания завода и 100 лет со дня рождения Дмитрия Козлова.

Неизменным качеством и надежностью характеризуются двигатели самарского предприятия ПАО "Кузнецов". Продолжают динамично развиваться АО "Тяжмаш", АО "Авиаагрегат". Большое значение для успешного развития машиностроительного комплекса региона имеет металлургическое производство, производства электрического оборудования.

Дмитрий Азаров отметил, что сегодня благодаря поддержке главы государства и федерального правительства, в регионе создаются особые условия для ведения экономической деятельности, создания новых производств и рабочих мест, повышения уровня благосостояния граждан.

"До конца года в Самарской области состоится открытие еще нескольких производств, новых рабочих мест, — отметил руководитель региона. — Важно, чтобы востребованным были инженеры, высококвалифицированные рабочие. Безусловно, это скажется как на уровне благосостояния жителей региона, так и на темпах экономического роста, а значит — развитии социальной сферы". На это направлены и национальные проекты, инициированные президентом России Владимиром Путиным.

Отдельно были отмечены и работники станкостроения. Принимая награду, заслуженный работник промышленности Самарской области, директор станкостроительного предприятия "Стан-Самара" Авдим Царфин подчеркнул: "Значение этой награды велико не только для меня. Все станкостроители узнают об этом и поймут, что губернатор уделяет внимание нашей отрасли".Царфин