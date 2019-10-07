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Преступления Происшествия

Жители Чапаевска обсуждают зверское убийство женщины

ЧАПАЕВСК. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Чапаевске в конце прошлой недели в доме по ул. Менделеева было обнаружено тело убитой женщины. На месте преступления было много крови. Информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в оперативных структурах.

Случившееся вызвало резонанс в городе. Как пишут в соцсетях местные жители, женщину зверски убили в собственной комнате. Здание, где произошло ЧП, является то ли бывшим, то ли действующим общежитием. Предположительно, тело погибшей было сильно обезображено.

По словам свидетелей, в здании и возле него 4 октября было много полицейских. Стражи порядка искали подозреваемого. В частности, у соседей погибшей проверяли обувь.

Местные жители напуганы случившимся. В обсуждениях поста о трагедии проскочило слово: "маньяк".
"Я наверно теперь вообще даже в магазин одна не выйду, боюсь…", — пишет одна из женщин.

Тем временем официальной информации о случившемся еще не поступало.

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