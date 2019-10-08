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Клиент банка "Открытие" получила престижную международную награду "APEC BEST AWARD"

САМАРА. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Клиент банка "Открытие" Екатерина Постоева стала первой россиянкой, завоевавшей гран-при конкурса лучших женских проектов в АТЭС "APEC BEST AWARD".

Волгоградский проект победительницы OOO "Морожко" по производству и реализации мягкого мороженого получил максимальное количество баллов от экспертного жюри, в состав которого вошли представители государственного и частного секторов, члены общественных организаций экономик АТЭС.

"Я счастлива получить эту награду. Ее вручение — свидетельство огромного внимания и поддержки женщин-предпринимателей в АТЭС", — сказала Екатерина Постоева. — Это дополнительная мотивация для меня искать новые идеи для производства своей продукции, расширять мой бизнес и вдохновлять других предпринимателей. Я также благодарна банку "Открытие", современные продукты и сервисы которого значительно облегчают задачу по развитию бизнеса".

"Мы поздравляем Екатерину Постоеву и рады, что такие активные предприниматели выбирают для обслуживания своего бизнеса банк "Открытие". Таких клиентов мы называем "неприниматели", потому что они не принимают мысли, что их бизнес достиг предела и постоянно развиваются. Убеждены, что именно "неприниматели" меняют наш мир. Мы помогаем им в реализации ярких и смелых проектов, предлагая современные бизнес-инструменты и выгодные долгосрочные кредиты на развитие бизнеса", — прокомментировала заместитель президента-председателя правления банка "Открытие" Надия Черкасова.

Финал ежегодного международного конкурса "APEC BEST AWARD" ("APEC Business Efficiency and Success Target Award") прошел 2 октября в Чили в рамках форума АТЭС "Женщины и экономика".

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