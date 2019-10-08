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Страхование Финансы

ВСК выплатила 385 млн рублей в связи со взрывом и пожаром на ледоколе "Виктор Черномырдин"

САМАРА. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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САО ВСК завершила регулирование убытка в связи со взрывом и пожаром на строящемся ледоколе "Виктор Черномырдин".

Фото: предоставлено Страховым Домом ВСК

27 ноября 2018 года при проведении работ на палубе строящегося ледокола в непосредственной близости от цистерны, заправленной тяжелым топливом, произошло воспламенение горючих паров и взрыв. В результате взрыва произошел разлив топлива из цистерны и возник пожар. Повреждение получили корпус судна и смонтированное оборудование. Пострадали двое рабочих.

По результатам осмотров поврежденного судна и изучения документов стоимость восстановления определена в размере 385 млн рублей. Событие признано страховым случаем. Страховое возмещение выплачено в полном объеме.

"Качественное регулирование страховых событий - одна из главных задач страховщика. Благодаря страхованию наши клиенты всегда могут рассчитывать на надежную защиту в случае непредвиденных обстоятельств. Полис ВСК позволяет получить компенсацию ущерба в сжатые сроки и возместить финансовые потери", - отметил председатель совета директоров Страхового Дома ВСК Сергей Цикалюк.

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