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ВТБ представил мобильный сервис для предпринимателей с оплатой по QR-коду через СБП

САМАРА. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ запустил в пилотном режиме мобильное приложение "ВТБ Бизнес QR" для приема c2b-платежей по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП).

Новое мобильное приложение для бизнеса доступно для клиентов ВТБ, являющихся индивидуальными предпринимателями. Для подключения к новому сервису клиентам необходимо зарегистрироваться в приложении и в СБП. Пользователь "ВТБ Бизнес QR" может самостоятельно сформировать специальный графический ключ (QR-код), включающий сумму оплаты и назначение платежа, либо выбрать нужный из шаблонов в приложении. После этого формируется QR-код с реквизитами предприятия и суммой платежа на экране мобильного телефона. Покупатель сканирует QR-код приложением и совершает оплату. Денежные средства на счет продавца зачисляются практически мгновенно, а покупатель получает подтверждение успешной покупки.

В приложении "ВТБ Бизнес QR" доступен функционал выставления чека для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных как самозанятые и применяющих налоговый режим "Налог на профессиональный доход". Клиенты могут протестировать приложение в рабочем режиме, получив оплату за реальные покупки.

"Новый сервис, в основе которого лежат сразу две современные платежные технологии, реализован в рамках развития экосистемы цифровых услуг для бизнеса. Приоритетное расширение диджитал инструментария для клиентов определено стратегией ВТБ на ближайшие годы. Мобильное приложение "ВТБ Бизнес QR" упрощает прием платежей за товары и услуги, ускоряет оборот денежных средств и повышает устойчивость микробизнеса", — отметил руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса — старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин.

Приложение впервые будет продемонстрировано на форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2019 в Сочи. Пилот продлится до конца 2019 года. В этот период воспользоваться решением сможет ограниченное количество клиентов ВТБ.

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