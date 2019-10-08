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Банк "Открытие" объявляет о беспрецедентном снижении ставок по ипотеке

САМАРА. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк "Открытие" значительно улучшил условия ипотечного кредитования. Снижение ставок по всей линейке продуктов составило до 0,8 ПП в зависимости от программы. Теперь получить кредит на приобретение квартиры на первичном рынке можно по ставке от 8,35%.

Минимальная ставка действует по программе "Новостройка" для зарплатных клиентов банка, а также при приобретении квартиры у партнеров банка или при подаче заявки через digital-канал при сумме кредита от 4 млн рублей и заключении кредитного договора в течение 30 дней с момента подачи заявки.

По программе "Квартира" ставки составляют от 8,75% до 9,2%; по военной ипотеке — 8,8%; по программе "Апартаменты" — от 9,2% до 9,6%, по программе "Свободные метры" и "Ипотека плюс" ставки составляют 10,2% и 11,2% соответственно. Рефинансировать ранее оформленные ипотечные кредиты можно по ставке от 8,75%.

Новые ставки ипотечного кредитования будут действовать для клиентов, подавших в банк заявку до конца ноября 2019 года.

"На сегодняшний день наши ставки по ипотеке одни из наиболее привлекательных среди крупных банков, — говорит Михаил Чамров, директор департамента кредитного бизнеса банка "Открытие". — Мы стремимся радовать наших клиентов и партнеров интересными предложениями. Данный подход позволил нам существенно улучшить свои позиции на ипотечном рынке в 2019 году".

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