Лесные пожары в Волжском и Красноглинском районе ликвидировали

Во вторник, 8 октября, в 16:00, лесной пожар в 10 и 11 кварталах Волжского лесничества в районе пос. Калинка ликвидировали на площади 16,8 га.

А в 16:00 ликвидировали лесной пожар в 27 и 36 кварталах Самарского лесничества в Красноглинском районе на общей площади 23,2 га. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, сообщение о пожаре в Самарском лесничестве в Волжском районе поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 6 октября, 14:29. В тот же день, в 23:59, в областное ГУ МЧС поступило сообщение о тлении сухой травы и валежника в километре пос. Калинка Волжского района.

На борьбу с огнем были направили различные пожарно-спасательные подразделения. Очаги горения находились, в том числе, в труднодоступных местах, где тушить их приходилось с помощью ранцевых огнетушителей.

Погибших и пострадавших нет. Всего для тушения привлекли 444 человека, 88 единиц техники, в том числе от МЧС России 277 человек, 37 единиц техники. Также в тушении участвовал экипаж вертолета МИ-8 МЧС России.

Предварительной причиной пожаров в областном ГУ МЧС называют неосторожное обращение с огнем.