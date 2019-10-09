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Клиенты Альфа-Банка могут снимать наличные в кассах магазинов Billa

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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C 8 октября клиенты Альфа-Банка — держатели карт Mastercard, могут снимать наличные при оплате покупок картой в кассах торговых точек магазинов Billa по всей России.

Чтобы получить наличные, необходимо оплатить любой товар или услугу банковской картой, смартфоном или другим устройством, оснащенным технологией бесконтактной оплаты, предварительно уведомив кассира о том, что нужно выдать наличные, и введя ПИН-код для подтверждения одновременно покупки и снятия денег. За одну операцию можно снять до 5 тысяч рублей.

"Несмотря на повсеместное распространение безналичных платежей, мы считаем важным обеспечить нашим клиентам максимально удобный доступ к наличным деньгам, — отметил руководитель розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач. — Возможность получить с карты до 5 тысяч рублей вместе с покупкой позволит нашим клиентам существенно экономить время на снятие небольших сумм. Мы ожидаем значительный интерес к этой услуге со стороны клиентов".

Mastercard первой в России запустила сервис снятия наличных на кассах магазинов при оплате покупок картой. Анонс новой услуги состоялся на Петербургском международном экономическом форуме в 2018 году. Mastercard предложила рынку и русское название новой услуги — "Наличные с покупкой".

Снять наличные с карт Альфа-Банка Mastercard можно во всех торговых точках, подключенных к инновационному сервису "Наличные с покупкой".

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