"ПМ-Композит" запустил производство в ОЭЗ "Тольятти"

Во вторник, 8 октября, на территории особой экономической зоны "Тольятти" было запущено производство ООО "ПМ-Композит". Предприятие стало девятым действующим заводом, открывшимся на территории ОЭЗ. В торжественной церемонии открытия завода принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, сообщает сайт областного правительства.

Компания "ПМ-Композит" разрабатывает и выпускает изделия из композитных материалов по технологиям SMC (горячее прессование), RTM (инжекция связующего материала в закрытую форму), а также по технологии полимербетонного литья.

На предприятии может производиться широкий ассортимент продукции для различных отраслей: автомобильной, железнодорожной, энергетической, промышленного строительства, судостроения и авиа/ракето-строения, а также продукция общего назначения.

Строительство завода на территории ОЭЗ "Тольятти" началось в 2017 г., весной 2019 г. было запущено тестовое производство. 8 октября "ПМ-Композит" вышел на полную мощность.

Старт новому современному производству дал Дмитрий Азаров. "Рад тому, что открытие новых производств, новых предприятий, создание новых рабочих мест стало уже привычным событием для Тольятти. Сегодня это локомотив экономического роста Самарской области. Во многом это стало возможным за счет беспрецедентных преференций, мер поддержки, которые Тольятти получает, благодаря личному участию Президента страны Владимира Путина, — отметил глава региона. — Для Тольятти это тем более важно, поскольку экономика города в последние годы прошла период глубокой трансформации. И я очень рад, что тысячи новых рабочих мест, которые были открыты в последние годы, сегодня создают условия лидерства Тольятти в экономике Самарской области".

Губернатор отметил, что инвестором строительства завода является представитель самарского бизнеса. ООО "ПМ-Композит" входит в группу компаний "ПМ-Групп" и является дочерним предприятием самарского ОАО "Завод Продмаш" — одного из лидеров рынка по производству металлоконструкций и продукции дорожной инфраструктуры.

"Мы рады здесь приветствовать инвесторов из разных стран и регионов нашей страны, но очень важно, чтобы и бизнес Самарской области вкладывал средства в территорию особой экономической зоны. Это показатель доверия бизнеса к тем условиям, которые создают сегодня федеральные и региональные органы власти", — заметил Дмитрий Азаров.

Главе региона показали процесс изготовления изделий на высокотехнологичном европейском оборудовании — прессах с усилием до 1500 тонн, роботизированной линии для автоматизации циклов раскройки и формовки деталей, а также заливочном комплексе для производства продукции из полимербетона. Также на предприятии есть собственная лаборатория, где осуществляется многоступенчатый контроль: от входящего сырья и материалов до конечного продукта.

Штат квалифицированных конструкторов и технологов предприятия будет насчитывать 128 человек, в том числе, жителей Тольятти и Отрадного. Сбывать продукцию "ПМ-Композит" планирует преимущественно в Самарской области.

"Современное европейское оборудование гарантирует высокое качество нашей продукции, которая используется в различных отраслях промышленности: аэрокосмической, автомобильной, железнодорожной, энергетической, строительной. Большинство из них представлены на территории Самарской области, что обещает широкий рынок сбыта и экономию на логистике, — отметил генеральный директор ООО "ПМ-Композит" Георгий Макаров. - Условия, созданные в особой экономической зоне для резидентов, позволяют инвесторам сосредоточить все усилия, включая материальные ресурсы, на достижении главной цели — открытие предприятия. Именно благодаря такой поддержке нам удалось построить завод в кратчайшие сроки".