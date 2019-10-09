АвтоВАЗ запускает производство Lada Vesta с "автоматом"

АвтоВАЗ запускает производство автомобилей Lada Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба компании.

"Бесступенчатая трансмиссия японской марки Jatco широко применяется на автомобилях Альянса Renault-Nissan, а с июля 2019 г. предлагается покупателям на Lada XRAY Cross. Основная особенность автоматической трансмиссии в том, что, помимо клиноременной передачи с мощным стальным ремнем, здесь работает двухступенчатый редукторный сектор. Это решение позволило сделать агрегат компактнее и на 13% легче, чем предыдущие образцы. Такая конструкция повышает тяговые характеристики и при этом не боится морозов, пробуксовок и тяжелых нагрузок, а, кроме того, при уверенном ускорении обеспечивает высокий акустический комфорт и топливную экономичность", - говорится в релизе.

Кроме "автомата" на Lada Vesta впервые установлен 113-сильный двигатель Альянса HR-16. В процессе адаптации трансмиссии для использования на Lada Vesta были разработаны новые калибровки силового агрегата, применена оригинальная система выпуска, новые привода колес, модернизированные опоры силового агрегата.

Новую коробку передач получат седан и седан Cross, SW и SW Cross. С выходом новой модели в цветовой гамме Lada Vesta появится новый синий цвет "Дайвинг". Подробная информация о ценах и комплектациях модельного ряда Vesta с автоматической трансмиссией будет опубликована позднее.