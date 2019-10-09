Куйбышевская железная дорога празднует 145-летний юбилей

В среду, 9 октября, сотрудники и ветераны одной из старейших магистралей России — Куйбышевской железной дороги — отметили 145 лет со дня образования филиала. На торжественное мероприятие в Самарской филармонии собрались машинисты, диспетчеры, механики, проводники и сотрудники ремонтных подразделений. С юбилеем компании железнодорожников поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Куйбышевская железная дорога объединяет семь областей: Самарскую, Рязанскую, Пензенскую, Тамбовскую, Ульяновскую, Оренбургскую и Челябинскую, а также три республики страны: Мордовию, Татарстан и Башкортостана Магистраль занимает стратегическое положение и является важнейшим транспортным коридором между центральной частью России, Уралом и Западной Сибирью. Общая протяженность путей — более 11,5 тыс. км.

"Славный трудовой коллектив Куйбышевской дороги, который поддерживает традиции РЖД и вместе с тем устремлен в будущее, находится на передовых позициях по внедрению современных технологий в управлении движением и управлении персоналом", — отметил губернатор.

Руководитель области отметил, что Куйбышевская железная дорога активно улучшает экономические показатели работы. За восемь месяцев 2019 г. только в Самарском регионе погрузка составила более 13,9 млн тонн грузов: нефти и нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, химикатов и соды. За это же время с полигона КбшЖД в пригородном сообщении отправлено 5,7 млн пассажиров.

Количество людей, воспользовавшихся услугами железной дороги, в этом году стало больше и побило рекорд по пассажиропотоку во время проведения матчей Чемпионата мира по футболу. "Эти показатели являются индикаторами роста экономической активности и промышленного производства на территории области", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Особую благодарности глава региона адресовал генеральному директору — председателю правления ОАО "РЖД" Олегу Белозерову за тесное сотрудничество по развитию пассажирского и грузового сообщения, повышению безопасности движения и поддержке социальных инициатив. Дмитрий Азаров подчеркнул: между регионом и транспортной компанией сложились давние "взаимовыгодные, товарищеские отношения". "Компания является надежным социальным и экономическим партнером Самарской области", — сказал губернатор. Буквально на прошлой неделе было подписано соглашение о строительстве железнодорожной ветки до особой экономической зоны "Тольятти". Реализация этого проекта даст новый импульс развития не только Автограду, но и всей губернии.

Кроме того, руководство компании поддержало еще один масштабный и необходимый проект для самой крупной нестоличной Самарско-Тольятинской агломерации — создание скоростного сообщения по маршруту Новокуйбышевск — Самара — Курумоч — Тольятти.

"Совместные усилия, которые предпринимаются для комфортной работы с промышленными предприятиями, для удобства и безопасности пассажиров, приносят свои плоды", — сказал губернатор.

Руководитель области пожелал железнодорожникам дальнейших успехов и призвал сотрудников начать подготовку к следующему юбилею компании. "Экономика многих муниципалитетов региона зависит от работы подразделений Куйбышевской железной дороги, — отметил Дмитрий Азаров. — Предлагаю создать пятилетнюю программу по модернизации существующей инфраструктуры, поддержки профильных образовательных учреждений".

Знаменательное событие не обошлось без наград. Почетным знаком Трудовой Славы награжден осмотрщик-ремонтник вагонов депо "Кинель" Юрий Кузаев. В коллектив Куйбышевской магистрали он влился в тяжелые 90-е годы, когда "железка" была единственным островком стабильности в его городе Похвистнево. "С тех пор я ни разу не пожалел о том, что стал железнодорожником, — говорит мужчина. — Мы досматриваем вагоны. От того, насколько ответственно выполняется эта работа, зависит безопасность пассажиров и сохранность грузов". Наличие дефекта Юрий Кузаев определяет по стуку колес. "Я очень горжусь тем, что работаю в замечательном коллективе с 145-летней историей", — говорит железнодорожник.

Знак "За заслуги в наставничестве" получил наладчик Октябрьской дистанции пути Куйбышевской дирекции инфраструктуры Алексей Уткин. За вклад в развитие отрасли звания "Заслуженный работник транспортного комплекса Самарской области" удостоен поездной диспетчер Мария Степанова. Еще шестеро сотрудников КбшЖД были награждены почетными грамотами и благодарностями главы региона.

Молодой сотрудник регионального центра связи Александр Коростелев работает всего пять лет, но уже удостоился грамоты начальника Куйбышевской дороги — за проявленное мужество. Парень спас тонущего ребенка и его мать из водоема.