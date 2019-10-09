16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Куйбышевская железная дорога празднует 145-летний юбилей На самарских дорогах протестируют электробус из Беларуси На пересечении улиц Ново-Вокзальной и Ставропольской построят новый трамвайный поворот Прокуратура не смогла оспорить контракты с "Самараавтогазом" на 32 маршрута Станции самарского метро оборудуют автоматами по продаже жетонов

Транспорт Транспорт и связь

Куйбышевская железная дорога празднует 145-летний юбилей

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 21
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 9 октября, сотрудники и ветераны одной из старейших магистралей России — Куйбышевской железной дороги — отметили 145 лет со дня образования филиала. На торжественное мероприятие в Самарской филармонии собрались машинисты, диспетчеры, механики, проводники и сотрудники ремонтных подразделений. С юбилеем компании железнодорожников поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Куйбышевская железная дорога объединяет семь областей: Самарскую, Рязанскую, Пензенскую, Тамбовскую, Ульяновскую, Оренбургскую и Челябинскую, а также три республики страны: Мордовию, Татарстан и Башкортостана Магистраль занимает стратегическое положение и является важнейшим транспортным коридором между центральной частью России, Уралом и Западной Сибирью. Общая протяженность путей — более 11,5 тыс. км.

"Славный трудовой коллектив Куйбышевской дороги, который поддерживает традиции РЖД и вместе с тем устремлен в будущее, находится на передовых позициях по внедрению современных технологий в управлении движением и управлении персоналом", — отметил губернатор.

Руководитель области отметил, что Куйбышевская железная дорога активно улучшает экономические показатели работы. За восемь месяцев 2019 г. только в Самарском регионе погрузка составила более 13,9 млн тонн грузов: нефти и нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, химикатов и соды. За это же время с полигона КбшЖД в пригородном сообщении отправлено 5,7 млн пассажиров.

Количество людей, воспользовавшихся услугами железной дороги, в этом году стало больше и побило рекорд по пассажиропотоку во время проведения матчей Чемпионата мира по футболу. "Эти показатели являются индикаторами роста экономической активности и промышленного производства на территории области", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Особую благодарности глава региона адресовал генеральному директору — председателю правления ОАО "РЖД" Олегу Белозерову за тесное сотрудничество по развитию пассажирского и грузового сообщения, повышению безопасности движения и поддержке социальных инициатив. Дмитрий Азаров подчеркнул: между регионом и транспортной компанией сложились давние "взаимовыгодные, товарищеские отношения". "Компания является надежным социальным и экономическим партнером Самарской области", — сказал губернатор. Буквально на прошлой неделе было подписано соглашение о строительстве железнодорожной ветки до особой экономической зоны "Тольятти". Реализация этого проекта даст новый импульс развития не только Автограду, но и всей губернии.

Кроме того, руководство компании поддержало еще один масштабный и  необходимый проект для самой крупной нестоличной Самарско-Тольятинской агломерации — создание скоростного сообщения по маршруту Новокуйбышевск — Самара — Курумоч — Тольятти.

"Совместные усилия, которые предпринимаются для комфортной работы с промышленными предприятиями, для удобства и безопасности пассажиров, приносят свои плоды", — сказал губернатор.

Руководитель области пожелал железнодорожникам дальнейших успехов и призвал сотрудников начать подготовку к следующему юбилею компании. "Экономика многих муниципалитетов региона зависит от работы подразделений Куйбышевской железной дороги, — отметил Дмитрий Азаров. — Предлагаю создать пятилетнюю программу по модернизации существующей инфраструктуры, поддержки профильных образовательных учреждений".

Знаменательное событие не обошлось без наград. Почетным знаком Трудовой Славы награжден осмотрщик-ремонтник вагонов депо "Кинель" Юрий Кузаев. В коллектив Куйбышевской магистрали он влился в тяжелые 90-е годы, когда "железка" была единственным островком стабильности в его городе Похвистнево. "С тех пор я ни разу не пожалел о том, что стал железнодорожником, — говорит мужчина. — Мы досматриваем вагоны. От того, насколько ответственно выполняется эта работа, зависит безопасность пассажиров и сохранность грузов". Наличие дефекта Юрий Кузаев определяет по стуку колес. "Я очень горжусь тем, что работаю в замечательном коллективе с 145-летней историей", — говорит железнодорожник.

Знак "За заслуги в наставничестве" получил наладчик Октябрьской дистанции пути Куйбышевской дирекции инфраструктуры Алексей Уткин. За вклад в развитие отрасли звания "Заслуженный работник транспортного комплекса Самарской области" удостоен поездной диспетчер Мария Степанова. Еще шестеро сотрудников КбшЖД были награждены почетными грамотами и благодарностями главы региона.
Молодой сотрудник регионального центра связи Александр Коростелев работает всего пять лет, но уже удостоился грамоты начальника Куйбышевской дороги — за проявленное мужество. Парень спас тонущего ребенка и его мать из водоема.

Гид потребителя

Фото на сайте

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

Осеннее расписание движения самарского речного транспорта

Осеннее расписание движения самарского речного транспорта

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3