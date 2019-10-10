На самарской набережной планируют построить станцию метро

Самарское метро планируют протянуть до городской набережной. Заявка министерства строительства Самарской области на подготовку документации по внесению изменений в проект планировки территории в границах улиц Комсомольской и Фрунзе, акватории реки Волги и акватории реки Самары размещена на сайте Госзакупок.

Стоимость контракта составляет 6,9 млн рублей. За эту сумму до 20 декабря 2019 г. подрядчик должен будет скорректировать транспортную схему с учётом строительства Южной обводной дороги (от ул. Водников до Южного шоссе), красные линии в границах ул. Кутякова, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства и схемы инженерных сетей. Кроме того, техзадание предусмотрена корректировка линии метрополитена, а именно размещение станции метро в районе набережной р. Волга. Общая площадь проекта планировки территории — 120 га.