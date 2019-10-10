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Преступления Происшествия

В Новокуйбышевске пресекли деятельность организации, делавшей мигрантам фальшивые документы

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В Новокуйбышевске возбуждено 143 уголовных дела по фактам использования поддельных документов, сообщает "Самарское обозрение". По информации правоохранителей, в городе работал "конвейер" по легализации мигрантов.

3 октября сотрудники ФСБ и полиции задержали на территории рынка в Новокуйбышевске 35-летнюю гражданку одной из среднеазиатских республик. Задержание произошло в момент передачи поддельных бланков-уведомлений о постановке иностранных граждан на миграционный учет по месту пребывания. При обыске в жилье посредницы нашли предметы и документы, свидетельствующие о ее причастности к изготовлению и реализации поддельных миграционных документов.

На следующий день в момент получения документов и денежных средств — предоплаты за изготовление поддельных отрывных частей бланков-уведомлений — был задержан еще один участник цепочки. У него в арендуемой квартире изъято большое количество миграционных документов различного характера, печати МФЦ, "Почты России", Управления по вопросам миграции областного (УВМ) ГУ МВД, виды на жительство, гербовые печати УВМ, печати более 10 обществ с ограниченной ответственностью, врачей общей практики медицинских учреждений и других организаций.

Совместные операции ФСБ и полиции проведены в рамках осуществления комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление иностранных граждан, находящихся в России с нарушением норм действующего миграционного законодательства, возможно находящихся в розыске, а также причастных к деятельности международных террористических и религиозно-экстремистских организаций. В итоге пресечена противоправная деятельность свыше 138 мигрантов, использовавших миграционные документы с признаками подделки для легализации на территории РФ.

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