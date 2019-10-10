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Страхование Финансы

ВСК стала официальным страховщиком Всероссийского клуба юных хоккеистов "Золотая шайба" им. А.В. Тарасова

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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1 октября 2019 года Страховой Дом ВСК подписал договор об официальном партнерстве со Всероссийским клубом юных хоккеистов "Золотая шайба" им. А.В. Тарасова. Для хоккейного клуба ВСК специально разработала эксклюзивный страховой тариф, поддерживая юных хоккеистов и развитие спорта в стране.

Фото: предоставлено Страховым Домом ВСК

Согласно положению хоккейного клуба, участие в соревнованиях осуществляется только при наличии у игроков договора о страховании жизни и здоровья с обязательным расширением на занятия спортом и указанием вида спорта — хоккей, который представляется в комиссию по допуску участников в день приезда на соревнования.

Полис ВСК включает защиту от различных повреждений и травм, инвалидности и смерти и действует 12 месяцев. Страховая программа ВСК распространяется на весь мир, за исключением зон военных действий.

Для удобства игроков после регистрации на сайте Клуба "Золотая шайба" есть возможность загрузить в профиль копию действующего страхового полиса или купить новый, заполнив простую форму и оплатив онлайн. Страховой полис автоматически загрузится в профиль после оплаты.

"Страховой Дом ВСК на протяжении своей истории является надежным партнером для развития страховых проектов и внедрения новых технологий. Совместный проект с Клубом "Золотая шайба" один из примеров инновационного подхода к обеспечению страховой защиты. Юные спортсмены получают доступ к современным сервисам онлайн-страхования от несчастных случаев. Для нас это новое интересное направление развития, где мы готовы предлагать клиентам лучшие онлайн-технологии на рынке", — рассказал председатель Совета директоров Страховой Дом ВСК Сергей Цикалюк.

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