Заместителем начальника Самарской таможни назначен Рустам Тунтаев

Новым заместителем начальника Самарской таможни назначен полковник таможенной службы Рустам Тунтаев, сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.
В таможенных органах Рустам Тунтаев проходит службу с февраля 2002 года. До назначения на должность заместителя начальника таможни занимал возглавлял службу таможенного контроля после выпуска товаров Самарской таможни.
Рустам Тунтаев родился в 1977 г. в г. Урус-Мартан Чечено-Ингушской АССР, имеет высшее образование, в 2001 г. окончил Ростовский государственный экономический университет. Кандидат юридических наук.
За безупречную службу награжден медалями "За службу в таможенных органах" II и III степени, "За усердие", "Дмитрий Бибиков", а также нагрудным знаком "Отличник таможенной службы", юбилейной медалью "25 лет Федеральной таможенной службе".
Женат. Воспитывает двух дочерей и сына.