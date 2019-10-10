Заместителем начальника Самарской таможни назначен Рустам Тунтаев

Новым заместителем начальника Самарской таможни назначен полковник таможенной службы Рустам Тунтаев, сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.

В таможенных органах Рустам Тунтаев проходит службу с февраля 2002 года. До назначения на должность заместителя начальника таможни занимал возглавлял службу таможенного контроля после выпуска товаров Самарской таможни.