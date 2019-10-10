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Заместителем начальника Самарской таможни назначен Рустам Тунтаев

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новым заместителем начальника Самарской таможни назначен полковник таможенной службы Рустам Тунтаев, сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.

Фото: Приволжское таможенное управление

В таможенных органах Рустам Тунтаев проходит службу с февраля 2002 года. До назначения на должность заместителя начальника таможни занимал возглавлял службу таможенного контроля после выпуска товаров Самарской таможни.

Рустам Тунтаев родился в 1977 г. в  г. Урус-Мартан Чечено-Ингушской АССР, имеет высшее образование, в 2001 г. окончил Ростовский государственный экономический университет. Кандидат юридических наук.

За безупречную службу награжден медалями "За службу в таможенных органах" II и III степени, "За усердие", "Дмитрий Бибиков", а также нагрудным знаком "Отличник таможенной службы", юбилейной медалью "25 лет Федеральной таможенной службе".

Женат. Воспитывает двух дочерей и сына.

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