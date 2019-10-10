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Муниципалитеты Власть и политика

Тольятти и Камышлинский район стали лучшими в России в деле укрепления межнационального мира

ХАНТЫ-МАНСИЙСК. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольятти и Камышлинский район заняли второе место во Всероссийском конкурсе глав городских округов и муниципальных районов на лучшую организацию деятельности по укреплению межнационального мира и согласия, реализации иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне.

Конкурс проводился в рамках Всероссийского форума национального единства, который проходил в Ханты-Мансийске с 8 по 10 октября. Его участниками стали более 600 делегатов из 41 субъекта РФ. На первом месте — Нижневартовск и Вятско-Полянский район, в тройке лидеров также оказался город Инта республики Коми и Кукморский район республики Татарстан.

Профессиональное состязание глав муниципалитетов было разделено на несколько этапов. Конкурсанты представили информацию о своем опыте управления в сфере реализации государственной национальной политики и профилактики экстремизма. Затем участники решали кейсы задач по этой же теме. После этого провели совместную встречу без галстуков с лидерами молодежных общественных организаций.

Деятельность глав муниципалитетов оценивалась по следующим критериям: уровень профессиональной компетенции по решению обозначенных вопросов; эффективность организации взаимодействия всех субъектов реализации государственной национальной политики; умение анализировать, обобщать, выявлять и применять инновационные идеи; общая и профессиональная эрудиция; культура публичного выступления, умение взаимодействовать с аудиторией.

"Это был очень интересный конкурс. Его участники обменялись положительными, успешными практиками. Участниками конкурса стали настоящие профессионалы, знатоки своего дела. Мы видим и ценим ваш труд, мы делаем одно большое дело", — отметила руководитель департамента по национальной политике управления внутренней политики администрации президента России Татьяна Вагина.

 

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