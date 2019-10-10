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Преступления Происшествия

В Тольятти по обвинению во взятках будут судить инспектора госпожнадзора

ТОЛЬЯТТИ. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Завершено расследование уголовного дела старшего инспектора одного из отделений отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тольятти, Жигулевска и Ставропольского района управления ГУ МЧС по Самарской области. Ее обвиняют в пяти преступлениях по ст. 290 УК РФ. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

"По версии следствия, в 2018 г. обвиняемая неоднократно получала от представителей юридических лиц взятки — от 15 до 200 тыс. руб., а всего на общую сумму более 300 тыс. руб. за сокрытие нарушений пожарной безопасности, выявленных при проверках", — уточняют в следствии.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд Автозаводского района для рассмотрения.

В областном СУ СК также уточняют, что борьба с коррупцией является приоритетным направлением деятельности следственных органов СК РФ, вне зависимости от субъекта преступления и суммы взятки.

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