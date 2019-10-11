"Открытие" и журнал ОК! запустили проект #всёсама для женщин-предпринимателей

Банк "Открытие", управляющая компания "Открытие" совместно с журналом ОК! запустили проект в социальной сети Instagram #всёсама (@vsesamaproject). Инициатива объединит успешных, самостоятельных женщин, чьи ежедневные инвестиции в себя и своё дело позволили достичь поставленных целей и стать финансово независимыми.

В рамках проекта #всёсама состоится конкурс в социальной сети Instagram, победительница которого получит 100 000 рублей на развитие собственного дела. Подробнее об условиях можно узнать здесь.

Для участия в конкурсе необходимо снять видео о своем проекте хронометражем до 1 минуты, опубликовать его с 7 октября до 15 ноября в сети Инстаграм, поставив хештег #всёсама, и подписаться на аккаунты партнеров. С 15 по 23 ноября экспертное жюри выберет победительницу и анонсирует итоги.

"Для мотивации женщин к реализации своих бизнес-идей мы запустили проект с журналом ОК!, в котором будут опубликованы самые успешные кейсы участниц проекта, — прокомментировала заместитель президента-председателя правления банка "Открытие" Надия Черкасова. — Банк "Открытие" реализует программу поддержки малого бизнеса, в том числе финансирование женщин-предпринимателей. Именно женщины чаще всего сомневаются в себе и видят ограничения для развития бизнеса. Наша задача открыть возможности в предпринимательстве всем тем, кто не принимает мысли, что есть пределы для развития своего дела. Таких активных людей мы называем "непринимателями" и помогаем им в реализации ярких и смелых проектов, предлагая выгодные банковские продукты на развитие бизнеса", — отметила Надия Черкасова.

"Наша компания поддерживает женщин в их стремлении быть финансово независимыми. У каждой есть возможность добиться успеха в выбранной сфере, для этого необходимы желание развиваться, пробовать новое, инвестировать в себя и свое будущее. Проект #всёсама ориентирован на увеличение числа женщин, реализующих свои идеи в бизнесе и социальной сфере, и мы рассчитываем, что он поможет участницам перебороть сомнения и начать свой путь к достижению поставленной цели", — добавил начальник управления маркетинга УК "Открытие" Алексей Новиков.

Для того чтобы принять участие в конкурсе, необходимо:

1. Сделать пост с видео в инстаграме до 15 ноября

2. Поставить хэштег #всёсама

3. Подписаться на аккаунты @vsesamaproject, @open.delo, okmagazine_ru

Полные правила участия в конкурсе размещены на официальной странице @vsesamaproject в Instagram. В аккаунте проекта будут публиковаться полезные кейсы и лайфхаки по ведению бизнеса от амбассадоров #всёсама.