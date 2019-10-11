Альфа-Банк предложил своим клиентам воспользоваться сервисом Кошелек Pay

Альфа-Банк, Mastercard и российская компания Cardsmobile объявляют о запуске сервиса Кошелек Pay, с которым можно просто, удобно и безопасно оплачивать покупки в одно касание смартфоном в России и в мире.

Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно установить приложение "Кошелек" и активировать в нем платежные карты Mastercard. Кошелек Pay позволяет банкам-эмитентам переносить существующие карты в смартфоны и "умные" носимые устройства, поддерживающие технологию бесконтактной оплаты: брелоки, ювелирные украшения с микрочипами и другие гаджеты. В дальнейшем клиенты смогут выпускать в приложении "Кошелек" новые карты Альфа-Банка Mastercard сразу в мобильном формате.

Приложение "Кошелек" агрегирует в мобильном устройстве в удобной для розничного пользователя форме все виды карточных продуктов: банковские, скидочные карты, сертификаты и купоны, а для торгово-сервисных предприятий — предоставляет возможности по организации и управлению программами лояльности.

"Бесконтактные платежи активно растут, и банк поддерживает все формы такой оплаты. Мы рады предоставить нашим клиентам возможность работы с широким кругом партнерских сервисов, среди которых теперь и Кошелек Pay. С помощью этого сервиса наши клиенты могут получить ряд преимуществ в виде скидок, промо-акций и сервисов учета покупок в личном кабинете за счет интеграции платежных транзакций с программами лояльности ритейлеров на платформе "Кошелек", — комментирует руководитель розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач.