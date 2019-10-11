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ВТБ стал победителем премии в области жилой недвижимости RREF AWARDS

САМАРА. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ принял участие в X Российской премии в области достижений в жилищном строительстве RREF AWARDS 2019. По результатам голосования покупателей и экспертного жюри банк был объявлен победителем в номинации "Репутация и доверие (компании)".

Организаторы премии получили заявки от 133 крупнейших компаний из строительной, инвестиционной, девелоперской, риэлторской, банковской и консалтинговой отраслей. В премии участвовало более 350 жилых комплексов из 20 городов России.

Во время церемонии награждения были объявлены новостройки-победители в 19 номинациях, а также 4 победителя в группе номинации "Профессиональное признание".

"В рамках стратегии ВТБ мы ставим перед собой основной задачей учитывать потребности клиентов и обеспечивать максимально индивидуальный подход для наших заемщиков и партнеров. Последними интересными предложениями от банка по ипотеке являются программа рефинансирования для клиентов сторонних банков со ставкой от 9,1%, а также "Победа над формальностями", в рамках которой заемщик может оформить заявку без подтверждения дохода, всего лишь по двум документам: паспорту и СНИЛС", — прокомментировал Евгений Дячкин, руководитель департамента ипотечного и автобизнеса ВТБ.

RREF AWARDS — авторитетная премия в области жилой недвижимости, вручаемая с 2010 года. Традиционно награду присуждают крупнейшим организациям строительного сектора и ключевым игрокам рынка жилищного строительства.

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