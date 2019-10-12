В Самаре задержали автомобилистку с признаками опьянения

В пятницу, 11 октября, примерно в 10:50, сотрудники ДПС в Самаре получили информацию от активистов "Ночного патруля" о том, что по пр. К. Маркса едет Kia, водитель которой, предположительно, пьян. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Примерно в 11:00, напротив дома 39 по пр. К.Маркса, автоинспекторы остановили автомобиль. Им управляла 34-летняя женщина у которой, как сообщают полицейские, имелись все признаки алкогольного опьянения: неустойчивость позы, шаткая походка, неадекватное поведение. Автомобилистке предложили пройти медицинское освидетельствование, но она отказалась

По факту отказа от прохождения освидетельствования в отношении женщины собрали административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, а машину эвакуировали на спецстоянку.

Позже выяснилось, что 4 сентября 2017 г. женщину уже лишили водительских прав на 18 месяцев за аналогичное нарушение.

Из-за этого автомобилистке может грозить уже уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ — за повторное пьяное вождение. Сейчас ведется проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.