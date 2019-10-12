Поволжские сезоны без Александра Васильева

Вечером 11 октября в Театре оперы и балета прошел финал "Поволжских сезонов Александра Васильева". Впервые Александр Васильев не смог приехать на финал и его место председателя жюри занял Кристоф Дюбуа-Рюбио, историк и аналитик моды и вице-президент фонда Александра Васильева.

Александр Васильев сказал гостям фестиваля в видеообращении сʼest la vie и объяснил, что не смог приехать из-за съемок программы "Модный приговор". Таким образом, в этом году "Поволжские сезоны" остались без своего главного талисмана. Многие в зале, конечно, были разочарованы. Но надо отметить, что на фестиваль это никак не повлияло и модный показ не стал хуже, просто организаторы волновались чуть больше чем обычно и периодически возникали какие-то "ляпы".

Девятнадцатые "Поволжские сезоны" были посвящены Году театра, поэтому особое внимание уделили номинации "Театральный костюм". Среди дизайнеров были гости из Ульяновска, Иванова, Подольска, Набережных Челнов, Тюмени, Волгограда, Сочи, Саранска, Дзержинска, Оренбурга и Цзилинь.

Представители китайского города Цзилинь дизайнеры Шенао Ху и Фей Шен представили мужскую коллекцию Regression. Их коллекция была исполнена в цвете хакки и представляла объемные пальто, худи, комбинезоны на осень-зиму с использованием интересной светоотражающей ткани. Именно эта коллекция и взяла приз в номинации "Костюм реальность".

Приз за номинацию "Перфоманс" в этом году никто не получил: было всего два конкурсанта. Но надо отметить, что зрители очень хорошо приняли коллекцию "Обереги судьбы" в этой номинации. Дизайнеры Анна Аверьянова и Алина Гумарова из Набережных Челнов использовали вместо ткани — картон. И это было чудесно, потому что когда во всем мире ратуют за экологию и натуральность, использовать переработанные материалы — круто и очень модно.

Но "Поволжские сезоны" в 2019 г. это такой антитренд — безумного количество "пластмассовых" и искусственных тканей, и даже натурального меха, от которого уже стараются отказаться все приличные дома мод. На этом фоне коллекция из льна Татьяны Грищенко и Юлии Мистрюковой выглядит действительно хорошо.

Приз в номинации "Костюм художественная идея" получила Ольга Лебедева из Дзержинска за коллекцию "Белы камушки". В этом показе на подиум вышли модели с огромными резными белыми кокошниками. Жюри оценило эту коллекцию высоко, хотя финальная модель вынуждена была поддерживать огромный кокошник рукой, чтобы он не упал, что говорит о плохой и неграмотной работе дизайнера.

Лучшим "Театральным костюмом" стала коллекция Михаила Воробьева из Оренбурга "Рассвет в объятьях тишины". Михаила Воробьева постоянные гости "Поволжских сезонов" знают очень хорошо — он на протяжении многих лет является участником конкурса. Пару лет назад он нашел свою идею: смешать старые военные шинели с кружевами и легкими яркими тканями. Жюри в этом году решило, что Михаил Воробьев наконец-то достиг совершенства, и дали ему приз.

На эту же номинацию претендовал Роман Пестов из Сочи с серией "Сказочная рапсодия". Здесь был представлен калейдоскоп костюмов сказочных персонажей. Интересно, что Роман не имеет специального образования и конструировал образы только по опыту и интуиции. Зрители лучше всего приняли эту коллекцию — после выхода моделей дизайнер получил настоящие овации. Жюри не дали ему главный приз, но отправили на конкурс "Русский силуэт" в Москву.

Гран-при 2019 г. ушло Елене Антоновой из Самары за коллекцию "Русская душа". Да, коллекция такая же оригинальная, как и ее название. К ней лучше всего подошел бы эпитет "клюква": шапка-ушанка, шаляпинское пальто с меховым воротником, платье с рукавами-фонариками и все это в бело-синей расцветке под гжель. Но жюри увидели в ней перспективу. Возможно, чтобы понять, почему именно эта серия стала победителем, нужно рассмотреть образы поближе.

В этом году к "Поволжским сезонам" очень трудно подобрать слово "мода", это совершенно не модный показ, здесь торжествуют не тренды, а антитренды, что доказывает, что многие российские дизайнеры живут в своем закрытом мире. Но к этому фестивалю хорошо подходит слово "костюм". Слово "костюм" кажется немного устаревшим и величественным, в нем много театральности. "Поволжские сезоны" — это мир костюма, свой закрытый, яркий, торжественный и узорчатый мир, живущий вне времени. Бывает, что в показ прорывается что-то актуальное — конструкция одежды из переработанного материала, возрастные модели, выход моделей на гироскутерах, но жюри все это не отмечает.

Завершилось шоу перфомансом Cyber princess от Саши Фролова, где балерины старались грациозно делать pas в шарообразных латексных костюмах. Эта коллекция стала символом прошлогодних Barocco Night в Москве.