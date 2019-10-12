Самарские баскетболисты обыграли москвичей в матче открытия сезона Суперлиги

В пятницу, 11 октября, игроки БК "Самара" в матче открытия нового сезона Суперлиги обыграли московскую МБА — 76:64. Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.

Самарцы вели в счете с первой минуты. Москвичам так и не удалось выйти вперед.

Самыми результативными в составе "Самары" были Антон Глазунов и Байден Джаксен, набравшие по 13 очков.

При этом Владимир Пичкуров провел свою сотую игру в команде, а 19-летний Семен Шевкопляс — первую.

Игорь Грачев, главный тренер "Самары": "Наверное, нам чуть помешало то, что это первый официальный матч, матч перед своими зрителями, пришел почти полный зал. Где-то присутствовала скованность, но в целом была неплохая игра. Для начала чемпионата это нормально. Мы играли с перепадами. При разнице в "+17" мы должны были почувствовать легкость, но соперник не дал нам добиться более благоприятной разницы. Поэтому мы где-то засомневались, где-то плохо сыграли против прессинга, где-то передержали… Но победа есть победа — это самое главное".

14 октября баскетболисты "Самары" встретятся в "МТЛ Арене" с "Химками-Подмосковье".