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Баскетбол Спорт

Самарские баскетболисты обыграли москвичей в матче открытия сезона Суперлиги

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 11 октября, игроки БК "Самара" в матче открытия нового сезона Суперлиги обыграли московскую МБА — 76:64. Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.

Фото: пресс-служба БК "Самара"

Самарцы вели в счете с первой минуты. Москвичам так и не удалось выйти вперед.
Самыми результативными в составе "Самары" были Антон Глазунов и Байден Джаксен, набравшие по 13 очков.

При этом Владимир Пичкуров провел свою сотую игру в команде, а 19-летний Семен Шевкопляс — первую.

Игорь Грачев, главный тренер "Самары": "Наверное, нам чуть помешало то, что это первый официальный матч, матч перед своими зрителями, пришел почти полный зал. Где-то присутствовала скованность, но в целом была неплохая игра. Для начала чемпионата это нормально. Мы играли с перепадами. При разнице в "+17" мы должны были почувствовать легкость, но соперник не дал нам добиться более благоприятной разницы. Поэтому мы где-то засомневались, где-то плохо сыграли против прессинга, где-то передержали… Но победа есть победа — это самое главное".

14 октября баскетболисты "Самары" встретятся в "МТЛ Арене" с "Химками-Подмосковье".

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