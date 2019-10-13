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Преступления Происшествия

Молодой автомобилист повторно попался на пьяном вождении в Безенчукском районе

БЕЗЕНЧУК. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Безенчукском районе в отношение местного жителя возбудили уголовное дело за повторное пьяное вождение — ст. 264.1 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Lada Granta, принадлежащую 19-летнему местному жителю, остановили за нарушение ПДД на ул. Степной в пос. Безенчук. Сотрудники ДПС заметили, у водителя признаки алкогольного опьянения и предложили пройти медосвидетельствование. Автомобилист отказался.

В отношении нарушителя составили административный протокол, автомобиль отправили на спецстоянку. Вскоре выяснилось, что молодой человек уже привлекался к административной ответственности за управление транспортом в нетрезвом виде и лишен водительского удостоверения.

Гид потребителя

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