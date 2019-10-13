В деле "обглоданного мертвеца" на трассе Сызрань — Волгоград появился подозреваемый

Задержан подозреваемый в убийстве тольяттинца в Саратовской области. Об этом сообщает wolsk.ru.

Тело тольяттинца 1965 года рождения Андрея Индеева нашли 12 июля в лесопосадке на 163 км трассы Сызрань — Волгоград. Его обнаружил автомобилист. Погибший был одет в футболку, шорты и туфли. Мужчина умер от перелома костей основания черепа. Кроме того, на теле были множественные ножевые ранения. К моменту обнаружения труп успели обглодать животные.

По факту убийства возбудили уголовное дело, несколько месяцев оно оставалось нераскрытым.

Подозреваемый — неоднократно судимый 50-летний уроженец Дагестана, проживавший в Жигулевске. Его этапировали в Вольск. Сейчас мужчина находится в ИВС.