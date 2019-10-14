В Жигулевске нетрезвый житель Мордовии устроил пьяное ДТП и сбежал

В Жигулевске 36-летний житель Мордовии, дважды попадавшийся пьяным за рулем, стал фигурантом уголовного дела, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным правоохранителей, мужчина прибыл в Жигулевск в командировку. Вечером 29 сентября он попал в ДТП, но с места происшествия скрылся. Opel, которым управлял нарушитель, был объявлен в розыск.

Вскоре сотрудники Госавтоинспекции на ул. Шевченко остановили разыскиваемый автомобиль. Во время общения с водителем правоохранители заметили, что от мужчины исходит запах алкоголя. Инспектора предложили ему пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, но мужчина отказался.

Сотрудники полиции установили, что в августе 2016 г. водитель осужден мировым судьей по ст. 264.1 УКРФ за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Суд вынес нарушителю наказание в виде обязательных работ на срок 450 часов и лишил его водительского удостоверения на два года 11 месяцев.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.