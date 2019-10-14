Граждане Бангладеша, приехавшие в Россию в тайном отсеке грузовика, получили почти четыре года колонии на троих

Вступил в силу приговор в отношении граждан Народной Республики Бангладеш: 25-летнего Ахмеда Масума, 24-летнего Ахмеда Аднана и 21-летнего Абубокра Сиддика, признанных виновными в незаконном пересечении Государственной границы Российской Федерации (ч. 3 ст. 322 УК РФ), об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

По данным ведомства, ныне осужденные иностранцы были задержаны их сотрудниками в ноябре 2018 г. во время оперативных мероприятий по пресечению канала нелегальной миграции иностранных граждан через Государственную границу РФ.

Правоохранители установили, что Ахмед Масум, Ахмед Аднан, и Абубокр Сиддик, находясь на территории родного государства, были осведомлены о порядке прохождения Государственной границы РФ и зная, что для въезда в РФ гражданам Республики Бангладеш необходимо наличие специального разрешения — визы, полученной установленным порядком, вступили между собой в сговор на совместное незаконное пересечение Государственной границы РФ с уклонением от прохождения пограничного контроля.

Исполняя задуманное, иностранцы подыскали в Казахстане сообщников — местных жителей, которые подрядились за деньги доставить их в Россию до нужного им места.

В итоге граждане Бангладеша были перевезены в Россию из Казахстана в ночь с 5 на 6 ноября 2018 г. в потайном отсеке кузова грузового автомобиля, то есть совершили незаконное пересечение Государственной границы РФ при въезде.

В дальнейшем иностранцы приехали на автомобиле в пос. Алексеевка Кинельского района, где были задержаны сотрудниками УФСБ России по Самарской области.

14 ноября 2018 г. в отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 322 УК РФ. По окончании следствия они предстали перед судом, который признал их виновными и назначил каждому наказание в виде одного года и трех месяцев заключения в колонии общего режима.