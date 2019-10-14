Лучший "Радио DJ" России живет и работает в Самаре

9 октября Российская Академия Радио подвела итоги Национальной премии "Радиомания-2019" в Москве.

"Радиола 96.3 FM" одержала победу в одной из главных и самых почетных номинаций: "Радио-DJ". Статуэтку "Золотой микрофон" по праву получил один из самых опытных линейных ведущих - Константин Ефимов.

"Радиола 96,3 FM" - самарская радиостанция, где звучит много любимой и узнаваемой музыки 1980-х и 1990-х годов. Хиты "Радиолы 96,3 FM" - вне времени, их любит каждый взрослый самарец! Константина Ефимова можно услышать в прямом эфире радиостанции по будням с 15:00 до 20:00.

Премия "Радиомания" считается самой престижной наградой в сфере радиовещания в России, поистине радийным "Оскаром". Она была учреждена в 2002 году для повышения престижа радио, демонстрации достижений радиоиндустрии, обмена опытом и повышения профессионального уровня работников радио.