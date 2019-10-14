В Сызрани грабитель едва не задушил девушку, пытаясь забрать у нее смартфон

Сотрудники полиции Сызрани задержали ранее судимого самарца, подозреваемого в совершении разбойного нападения на 19-летнюю местную жительницу, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В дежурную часть поступила информация о том, что на ул. Урицкого в Сызрани неизвестный открыто похитил у девушки сотовый телефон. Прибывшие на место происшествия полицейские подробно опросили потерпевшую. Девушка рассказала, что гуляла и слушала музыку в наушниках по телефону. В это время к ней подошел неизвестный, силой отобрал средство связи, несколько раз ударив ее и попытавшись удушить, а затем скрылся в неизвестном направлении.

Сотрудники полиции составили список примет предполагаемого злоумышленника и приняли все меры к задержанию подозреваемого. При обследовании прилагающей территории они обратили внимание на потасовку. Один из ее участников оказался внешне схож с разыскиваемым. Завидев сотрудников полиции, тот попытался скрыться с места драки. Подоспевшим сотрудникам полиции удалось его задержать. После этого сотрудники ППСП вызвали следственно-оперативную группу.

Вторым участником потасовки, как выяснили полицейские, являлся случайный очевидец грабежа. Он в подробностях рассказал сотрудникам полиции о случившемся. Мужчина видел, как незнакомец отобрал у девушки телефон и поспешил остановить его.

В ходе выяснения всех подробностей произошедшего личность предполагаемого злоумышленника была установлена. Им оказался 32-летний житель Самары, ранее уже неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. Похищенный гаджет у него было изъят на месте преступления.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ "Грабеж", возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. В настоящее время сотрудники полиции проверяют подозреваемого на причастность к совершению аналогичных преступлений.