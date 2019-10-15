Баскетбольная "Самара" обыграла "Химки-Подмосковье" - 76:67

БК "Самара" в рамках Суперлиги обыграл "Химки-Подмосковье" - 76:67, сообщает пресс-служба клуба.

Несколько раз смазав из-под кольца, затем хозяева начали исправно набирать очки. И уже на пятой минуте химчанам потребовался тайм-аут - 12:2 после попадания Антона Глазунова. Пауза им помогла: довольно быстро гости отыграли большую часть отставания. Самарцы же до конца периода так больше и не поймали былую легкость в нападении, хотя завершили отрезок в свою пользу - 20:15.

А начало второй четверти и вовсе было похоже на кошмар: несколько потерь подряд - и гости вырвались вперед, 20:23. Потребовалось больше трех минут, прежде чем Антон Глазунов размочил, наконец, счет. Но гости не собирались отдавать инициативу, и за четыре минуты до большого перерыва вели уже семь очков, 24:31, а перед большим перерывом и все десять - 28:38.

После перерыва ситуация особо не изменилась - 33:47 после пары минут. Только с середины третьего периода самарцы, подгоняемые громогласными трибунами, завелись: попадания Александра Лавникова, Байдена Джаксена, треха Игоря Смыгина, еще один проход Байдена - и вот уже от "-14" остались всего три очка отставания, 48:51.

Счет удалось сравнять после некоторой паузы в заключительной четверти: еще одна треха от Смыгина - 51:51. А треха Максима Дыбовского вернула самарцам лидерство - 54:53. Несколько минут прошли в невероятном напряжении, а за три минуты до завершения основного времени удача, казалось, уже повернулась в сторону "Самары": быстрый прорыв Пичкуров-Джаксен, треха Александра Лавникова - 66:59. Треха Антона Глазунова после тайм-аута гостей выглядела уже приговором. И хотя химчане с полной самоотдачей бились до финальной сирены, остановить хозяев они уже не могли.

Следующие свои матчи "Самара" проведет на выезде, в Москве (против ЦСКА-2) и Ижевске. В родном городе в рамках Суперлиги она теперь сыграет только 18 и 21 ноября.