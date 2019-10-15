16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Заместителем начальника Самарской таможни назначен Алексей Агуенко Заместителем начальника Самарской таможни назначен Рустам Тунтаев Депутат Евгений Серпер проводит региональную неделю Прокурор Самарской области переезжает в Москву Исполнительному вице-президенту АвтоВАЗа вручили орден Почета

Федеральная власть Власть и политика

Заместителем начальника Самарской таможни назначен Алексей Агуенко

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 151
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 14 октября, заместителем начальника Самарской таможни назначен капитан таможенной службы Алексей Агуенко, сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.

Фото: Приволжское таможенное управление

В таможенных органах Агуенко проходит службу с февраля 2000 года. До назначения на должность заместителя начальника таможни Алексей Александрович занимал должность начальника отдела государственной службы и кадров Самарской таможни.

Алексей Агуенко родился в г. Целиноград Казахской ССР. В 2006 г. окончил Самарский государственный экономический университет по специальности юриспруденция.

За безупречную службу награжден медалями "За службу в таможенных органах" II и III степени, а также юбилейной медалью "25 лет Федеральной таможенной службе".

Гид потребителя

Фото на сайте

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3