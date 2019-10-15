Заместителем начальника Самарской таможни назначен Алексей Агуенко

В понедельник, 14 октября, заместителем начальника Самарской таможни назначен капитан таможенной службы Алексей Агуенко, сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.
В таможенных органах Агуенко проходит службу с февраля 2000 года. До назначения на должность заместителя начальника таможни Алексей Александрович занимал должность начальника отдела государственной службы и кадров Самарской таможни.
Алексей Агуенко родился в г. Целиноград Казахской ССР. В 2006 г. окончил Самарский государственный экономический университет по специальности юриспруденция.
За безупречную службу награжден медалями "За службу в таможенных органах" II и III степени, а также юбилейной медалью "25 лет Федеральной таможенной службе".