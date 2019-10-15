Клиенты банка "Открытие" достигли целевой доходности до 15% годовых

Банк "Открытие" объявил о досрочном погашении структурных продуктов с защитой капитала 1 в рамках стратегии доверительного управления "Структурированная" от УК "Открытие" в связи с достижением целевой доходности инвестиций 12-15% годовых.

Особенностью структурных продуктов "Открытия" является постоянный мониторинг ситуации на фондовом рынке профессиональными управляющими. Это обеспечивает высокую эффективность инвестиций и оперативность в принятии решений, в том числе возможность досрочного погашения стратегий, которая позволяет клиентам в более ранние и прибыльные сроки зафиксировать свой доход и выгодно реинвестировать заработанную прибыль.

Стратегия ДУ, которая приобреталась клиентами банка "Открытие" в феврале-апреле 2018 года, изначально предусматривала срок в три года и целевую доходность 12-14% годовых. Однако по достижении высоких ценовых уровней управляющие УК "Открытие" решили осуществить досрочное погашение, что позволило клиентам зафиксировать доход в размере 12-15% годовых в более ранние сроки.

Денежные средства клиентов по стратегии "Структурированная" были инвестированы в структурный продукт на базе акций компании Nestlé - одного из крупнейших в мире производителей продуктов питания и напитков. За разработку и реализацию инвестиционной идеи отвечали специалисты УК "Открытие" и "Открытия Брокер" - компании, с которой начиналась история группы "Открытие". "Открытие Брокер" успешно работает на российском рынке с 1995 года и стабильно входит в тройку лидеров по объему операций клиентов на фондовом и срочном рынках Московской биржи.

"Инвестиционные продукты пользуются все большей популярностью среди наших клиентов, что связано в первую очередь с их высокой результативностью, - отмечает Александр Бородкин, начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка "Открытие". - Почти 70% клиентов, воспользовавшихся досрочным погашением по стратегии ДУ, реинвестировали свои средства в другие инструменты, которые предлагает наш банк".