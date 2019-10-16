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Преступления Происшествия

У жителя Борского района изъяли револьвер и марихуану

БОРСКОЕ. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники правоохранительных органов в ходе оперативно-разыскных мероприятий провели обыск в доме жителя деревни Сосенка Борского района и обнаружили наркотики и револьвер, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Экспертиза установила, что наркотическим веществом является марихуана массой 176,34 грамма, а револьвер пригоден к стрельбе. 

Из материалов, собранных полицейскими, следует, что предполагаемый злоумышленник ранее судим за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 УК РФ и ч. 1 ст. 222 УК РФ. Ведется следствие.

Гид потребителя

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