У жителя Борского района изъяли револьвер и марихуану

Сотрудники правоохранительных органов в ходе оперативно-разыскных мероприятий провели обыск в доме жителя деревни Сосенка Борского района и обнаружили наркотики и револьвер, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Экспертиза установила, что наркотическим веществом является марихуана массой 176,34 грамма, а револьвер пригоден к стрельбе.

Из материалов, собранных полицейскими, следует, что предполагаемый злоумышленник ранее судим за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 УК РФ и ч. 1 ст. 222 УК РФ. Ведется следствие.