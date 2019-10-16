ВТБ профинансирует строительство ЖК "Панова Парк" в Самаре

Банк ВТБ и строительная компания ООО "СЗ "Древо.Центр" (входит в структуру ДК "Древо") подписали соглашение о кредитовании строительства ЖК "Панова Парк" в Самаре на сумму 1,9 млрд рублей сроком до конца 2021 года. Финансирование будет осуществляться с использованием эскроу-счетов и в рамках льготной "Программы 1764" Минэкономразвития РФ.

Жилой комплекс "Панова Парк" возведут в Октябрьском районе в границах улиц Мичурина, Николая Панова, Гая и проспекта Масленникова на площади около 67 тысяч кв. метров. Проект будет состоять из двух многосекционных домов переменной этажности и вмещать в себя 815 квартир. Также в ЖК предусмотрен паркинг на 211 мест.

Комментируя сделку, управляющий филиалом банка ВТБ в Самарской области Максим Папков отметил: "Сегодня ВТБ находится среди лидеров по ипотечному кредитованию рынка строящего жилья в Самарской области. И здесь, в рамках стратегии банка, мы стремимся применять комплексный клиентоориентированный подход, поддерживая значимые девелоперские проекты в регионе. Компания "Древо.Центр" не первый год ведет жилую застройку на территории области, за это время тысячи семей смогли приобрести у него качественные квартиры по доступной цене. Нет сомнений, что новый жилой комплекс будет высоко востребован у самарцев".

Генеральный директор ООО "СЗ "Древо.Центр" Александр Яковлев также добавил: "Процесс перехода на новую схему финансирования вместе с командой профессионалов ВТБ в Самаре для нас был максимально понятным и никак не отразился на планах по застройке. Благодаря такому сотрудничеству покупатели наших квартир могут быть уверены, что новый жилой комплекс в Октябрьском районе будет возведен в заявленные сроки".