Молодежный актив Самарской области подготовит видеоролики о 12 нацпроектах

Во вторник, 15 октября, губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с победителями и финалистами всероссийского конкурса "Лидеры России", представителями кадрового резерва губернии, молодежного правительства, парламента и избирательной комиссии Самарской области.

Около трех часов собравшиеся говорили о молодежной политике и том, как помочь молодым людям активнее участвовать в жизни области и страны.

Ключевой задачей своей работы молодые активисты видят поддержку и популяризацию в молодежной среде 12 национальных проектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным.

"Мы планируем подготовить серию видеороликов о национальных проектах, демонстрировать их в социальных сетях и на телеканалах региона", - рассказал председатель молодежного правительства Самарской области Георгий Саламов. С концепцией проекта активисты уже определились, не хватает лишь технической поддержки для изготовления видео-контента.

Глава региона пообещал ребятам оказать необходимую помощь, однако попросил избегать формальностей и шаблонов. Главное - говорить на понятном для аудитории языке, что далеко не всегда удается чиновникам.

Председатель молодежного парламента при губернской думе Алексей Ткачук внес ряд предложений, в том числе по подготовке к празднованию 75-летия Великой Победы. "Сегодня молодыми активистами начата работа по ремонту первых этажей в подъездах, где живут ветераны. Есть также идеи по художественной росписи стен", - отметил Ткачук. Глава региона поручил коллегам поддержать полезную инициативу.

Об участии молодежи в выборном процессе рассказала председатель молодежной избирательной комиссии области Кристина Гнатюк. По ее словам, сейчас активисты МИКСО проводят мероприятия по повышению правовой культуры и гражданской активности. Кроме того, ведется обучение молодых людей основам избирательного процесса, что позволит подготовить кадры для территориальных и участковых избирательных комиссий.

Для популяризации выборного процесса члены молодежного избиркома предложили ввести единый день голосования для выборов в органы школьного самоуправления, а также провести выборы членов молодежного парламента. Сегодня его состав определяет экспертная комиссия, в составе которой лишь два представителя молодежи.

В заключение встречи активисты задали губернатору волнующие их вопросы. Уроженка Сызрани Алиса Манахова попросила обратить внимание на судьбу усадьбы Орловых-Давыдовых в селе Усолье. Напомним, летом во время визита в село глава региона поручил передать объект области и оценить затраты на его восстановление. "Жители очень переживают, что до момента передачи здание буквально растащат по камешкам. Необходимо провести уборку территории и поставить забор", - попросила девушка.

Дмитрий Азаров дал поручение профильным ведомствам, однако отметил, что и сами ребята могут проявлять активность. "Для того чтобы очистить территорию, не нужно поручение губернатора. Это вполне можно сделать с привлечением волонтеров, - подчеркнул глава области. - Мне нужны ваши идеи по использованию объекта. Чтобы это был не просто сельский музей, а мощный драйвер туристической активности".