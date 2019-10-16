С проектом "Ничего наличного" от ПСБ предприниматели могут принимать платежи в день покупки POS-терминала

ПСБ масштабировал проект по торговому эквайрингу "Ничего наличного" на всю Россию. Теперь индивидуальные предприниматели и компании малого и среднего бизнеса могут приобрести платежный терминал с подключенным эквайрингом в любом офисе ПСБ.

Устройство заранее подготовлено к использованию, благодаря чему прием платежей можно начать уже в день заключения договора эквайринга. После регистрации клиента во всех системах банка с ним связывается менеджер партнера банка для удаленной активации терминала. Процесс активации занимает не более трех минут. Вся процедура с момента покупки устройства до момента его активации проходит за пять рабочих часов.

Раньше клиенты банка могли подключиться к эквайрингу либо на условиях аренды POS-терминала, либо при уплате единовременной комиссии, равной его стоимости. Доставка и установка самих устройств при этом занимала от трех до десяти рабочих дней в зависимости от региона страны.

Приобретая платежные терминалы в собственность, клиент заметно экономит на тарифах по эквайрингу. Он не платит абонентскую плату. Размер комиссии не зависит от оборотов продаж, а только от категории бизнеса. Комиссия за платежи на АЗС и в супермаркетах составляет 1,69%, за платежи в сегменте "фастфуд" - 1,59%, за платежи в адрес государства (ЖКХ, штрафы и др.) - 1,19%, во всех остальных категориях - 1,89%.

"Пилотный проект, который мы провели в Москве и Московской области, показал очень хорошие результаты. Продажи увеличились на 66% по сравнению с распространением терминалов на условиях единовременной комиссии, поэтому мы решили расширить сервис на все регионы", - отметил заместитель директора департамента электронного бизнеса МСБ Промсвязьбанка Никита Хомутов.

Стоимость платежного терминала в офисе ПСБ составляет от 12490 рублей. Устройство можно приобрести в рассрочку от 1300 руб. на 12 месяцев.

Подать заявку на подключение эквайринга ПСБ можно на сайте банка.