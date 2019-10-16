16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дмитрий Гурулев: "Международный правовой банковский форум - значимое событие для юридического сообщества" Bentley и отель в Германии: "АК Банк" начал распродажу имущества Сбербанк готовит проект под выпуск исламских облигаций Сбербанк провел по исламским принципам сделок на 16 млрд рублей В рамках банкротства "Фиа-Банка" выставили на продажу мебель и картины

Банки Финансы

С проектом "Ничего наличного" от ПСБ предприниматели могут принимать платежи в день покупки POS-терминала

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ПСБ масштабировал проект по торговому эквайрингу "Ничего наличного" на всю Россию. Теперь индивидуальные предприниматели и компании малого и среднего бизнеса могут приобрести платежный терминал с подключенным эквайрингом в любом офисе ПСБ.

Устройство заранее подготовлено к использованию, благодаря чему прием платежей можно начать уже в день заключения договора эквайринга. После регистрации клиента во всех системах банка с ним связывается менеджер партнера банка для удаленной активации терминала. Процесс активации занимает не более трех минут. Вся процедура с момента покупки устройства до момента его активации проходит за пять рабочих часов.

Раньше клиенты банка могли подключиться к эквайрингу либо на условиях аренды POS-терминала, либо при уплате единовременной комиссии, равной его стоимости. Доставка и установка самих устройств при этом занимала от трех до десяти рабочих дней в зависимости от региона страны.

Приобретая платежные терминалы в собственность, клиент заметно экономит на тарифах по эквайрингу. Он не платит абонентскую плату. Размер комиссии не зависит от оборотов продаж, а только от категории бизнеса. Комиссия за платежи на АЗС и в супермаркетах составляет 1,69%, за платежи в сегменте "фастфуд" - 1,59%, за платежи в адрес государства (ЖКХ, штрафы и др.) - 1,19%, во всех остальных категориях - 1,89%.

"Пилотный проект, который мы провели в Москве и Московской области, показал очень хорошие результаты. Продажи увеличились на 66% по сравнению с распространением терминалов на условиях единовременной комиссии, поэтому мы решили расширить сервис на все регионы", - отметил заместитель директора департамента электронного бизнеса МСБ Промсвязьбанка Никита Хомутов.

Стоимость платежного терминала в офисе ПСБ составляет от 12490 рублей. Устройство можно приобрести в рассрочку от 1300 руб. на 12 месяцев.

Подать заявку на подключение эквайринга ПСБ можно на сайте банка.

Гид потребителя

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3