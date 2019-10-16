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По факту смерти мальчика в новокуйбышевском интернате начата доследственная проверка

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По факту смерти 10-летнего воспитанника новокуйбышевской школы-интерната начата доследственная проверка. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил руководитель Следственного отдела СК РФ по городу Новокуйбышевск Павел Докучаев.

"По факту обнаружения тела ребенка организована доследственная проверка, - рассказал представитель ведомства. - В рамках проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, призванная установить причину смерти. Также выясняются все обстоятельства случившегося".

Напомним, ранее в СМИ сообщали, что у ребенка были проблемы с сердцем и во время прогулки у него отключился кардиостимулятор.

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