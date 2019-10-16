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Банк "Открытие" предлагает новые памятные монеты из серебра

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк "Открытие" предложил своим клиентам серебряные монеты двух новых серий, выпущенных банком России в октябре 2019 года — "Ювелирное искусство России" и "5-летие ЕАЭС". В серии "Ювелирное искусство России" доступны 3 вида монет — номиналом 3 рубля, 25 рублей и 25 рублей с цветным покрытием.

На аверсе всех трех монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, на реверсе — хрустальный кувшин в серебряной оправе фирмы "Болин" на фоне выполненной в технике лазерного матирования стилизованной композиции по мотивам других изделий фирмы. На монетах с цветным покрытием фрагмент изображения и фон реверса выполнены с применением цветной эмали.

Все монеты серии выполнены из серебра 925 пробы. Диаметр изделия номиналом 3 рубля — 39 мм, изделий номиналом 25 рублей — 60 мм.

Серебряная монета "5-летие ЕАЭС" выпускается номиналом 3 рубля; выполнена из серебра 925 пробы диаметром 39 мм. На аверсе изделия изображен Государственный герб Российской Федерации, на реверсе — в центре изображены очертания стран — членов ЕАЭС, вверху по окружности — выполненные в цвете изображения флагов стран — членов ЕАЭС, продолженные внизу изгибающимися линиями; под флагами расположена выполненная в цвете эмблема ЕАЭС; внизу имеются надписи "5 ЛЕТ" и "ЕАЭС".

Монеты обеих серий можно приобрести в офисах банка "Открытие" в Москве.

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